Jóvenes causaron desórdenes en la Casa del Menor de Tunja

Alrededor de las 9 de la noche de este martes 14 de julio, en la Casa del Menor Marco Fidel Suárez de la ciudad se presentó un intento de desorden en uno de los pabellones de este centro en el que se encuentran recluidos los menores que han cometido delitos.

“El Grupo de Infancia y Adolescencia de la Policía Metropolitana de Tunja hizo la intervención en el sitio, en coordinación con el Instituto Colombiano de Bienestar Familiar y la Personería de Tunja, con lo que se logró retomar el control del centro”, manifestó el comandante operativo dela MeTun, teniente coronel Luis Leal.

Los motivos por los que se originaron estos desórdenes son materia de investigación por parte de la Policía, ya que fueron varios jóvenes los que le prendieron fuego a sus colchonetas: “entre 20 y 30 jóvenes estuvieron involucrados, pero como tal fueron cinco los que iniciaron la perturbación en la Casa del Menor”, puntualizó el coronel Leal.

A pesar de este episodio no se presentó ninguna fuga como en ocasiones anteriores, ya que cincuenta miembros de la Policía Metropolitana controlaron la periferia del lugar que se encuentra ubicado en el barrio Bolívar de la capital boyacense. Habitantes de este sector han solicitado en reiteradas ocasiones que el Centro Amigoniano sea reubicado, por lo que la Gobernación de Boyacá, la Alcaldía y Personería de Tunja, el Icbf, la Policía y los administradores del centro trabajan en ello.

La Casa del Menor Marco Fidel Suárez de Tunja es administrada por la Congregación Terciarios Capuchinos.