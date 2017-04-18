“Jesús Santrich” le resta trascendencia a encuentro entre Uribe, Pastrana y Trump

Seusis Pausivas Hernández conocido como “Jesús Santrich”, negociador de las Farc, se refirió en la ciudad de Barranquilla al encuentro entre los expresidentes de Colombia Andrés Pastrana y Álvaro Uribe Vélez, con el mandatario de los Estados Unidos, Donald Trump.

Aseguró que dicho encuentro no merece trascendencia y que está muy lejos de ser una conversación con las formalidades de Estado que se requieren.

“Yo no le daría tanta trascendencia a esa entre comillas “entrevista”, hay mucha especulación al respecto, y parece que ni siquiera fue una conversación con las formalidades de Estado que requiere un encuentro serio para hablar de los asuntos de nuestra américa.” Sostuvo Alias Sanctrich.

Las declaraciones las hizo en las instalaciones de la Universidad del Atlántico en el acto donde la institución presentó un acto llamado “compromiso con la paz”.

“Siempre ha habido una amenaza imperial sobre nosotros, y nunca estos pueblos se han amilanado, yo pienso que la altivez de la América nuestra bolivariana siempre estará por encima de cualquier amenaza, yo tengo confianza tengo fe, tengo optimismo de que el conjunto de la comunidad internacional va a apostar más por la paz de Colombia y del continente, y que en esa misma línea tienen que entrar los Estados Unidos si de verdad quieren tener un mundo mejor para todos”, dijo.