Hable con elPrograma

Selecciona tu emisora

13 feb 2026 Actualizado 09:52

PerfilDesconecta
Buscar noticias o podcast
6AM W6AM W6AM W

Ipiales: 60 menores han sido expulsados de colegios por microtráfico de estupefacientes

La denuncia la realizó el alcalde Ricardo Romero, quien aseguró que existe una vinculación directa de menores de edad con el microtráfico en los colegios de la ciudad fronteriza.

Imagen de referencia. Foto: Colprensa(Thot)

Imagen de referencia. Foto: Colprensa

Caracol Radio

El mandatario, en desarrollo de un consejo de seguridad, indicó que los sesenta estudiantes involucrados fueron expulsados de sus instituciones educativas en el último período escolar.

La Alcaldía de Ipiales solicitó atención inmediata para los menores involucrados a través del Icbf, y judicialización a los padres y mayores de edad vinculados con la venta de alucinógenos en las instituciones educativas.
 

Ahora en directo

ver programaciónver programas

Programas Recomendados

Síguenos en

 

Directo

  • Radio

  •  
Últimos programas

Estas escuchando

Noticias
Crónica 24/7

1x24: Radio Colombia

23/08/2024 - 01:38:13

Ir al podcast

Noticias en 3′

  •  
Noticias en 3′
Últimos programas

Otros episodios

Cualquier tiempo pasado fue anterior

Tu audio se ha acabado.
Te redirigiremos al directo.

5 "

Compartir