Ipiales: 60 menores han sido expulsados de colegios por microtráfico de estupefacientes

El mandatario, en desarrollo de un consejo de seguridad, indicó que los sesenta estudiantes involucrados fueron expulsados de sus instituciones educativas en el último período escolar.



La Alcaldía de Ipiales solicitó atención inmediata para los menores involucrados a través del Icbf, y judicialización a los padres y mayores de edad vinculados con la venta de alucinógenos en las instituciones educativas.

