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19 may 2026 Actualizado 23:07

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Investigan ataque con explosivo contra líder campesina en el norte del Valle

El ataque fue perpetrado cuando la dirigente se desplazaba con su esposo por un predio del municipio de Roldanillo. El hecho no dejó personas lesionadas, ni víctimas mortales.

Imagen de referencia. Foto: Colprensa

Imagen de referencia. Foto: Colprensa(Thot)

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Una líder campesina del norte el Valle del Cauca y su esposo fueron interceptados por desconocidos, quienes lanzaron un artefacto explosivo al vehículo en el que transitaban.

El hecho, que por fortuna no dejó personas heridas, se registró en un predio del municipio de Roldanillo.

La víctima dirige programas de agricultura con un grupo de 200 campesinos.

Las autoridades buscan establecer quién o quiénes están detrás de este caso.

En lo corrido han sido asesinados 3 líderes en el Valle del Cauca y 24 asociaciones de dirigentes han sido víctimas de amenazas.

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