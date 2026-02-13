Hable con elPrograma

13 feb 2026 Actualizado 09:52

Inician concentraciones campesinas en varios puntos en Nariño

Se reportan movilizaciones importantes en la vía Pasto-Pedregal-Ipiales, a la altura de la escuela San Pedro Obraje.

Caracol Radio

Pasto

Se reportan movilizaciones importantes en la vía Pasto-Pedregal-Ipiales, a la altura de la escuela San Pedro Obraje, donde cientos de campesinos de Sandoná, Guaitarilla y Tangua se unen a la movilización del agro.

Otro punto de concentración se registra en Ricaurte, en la vía al mar entre la capital Pasto y Tumaco, donde representantes de las comunidades indígenas y sectores productivos del agro del pie de monte y costa reclaman cumplimiento de los acuerdos anunciados por el gobierno nacional en el año 2013, donde se firmó el Conpes agropecuario para Nariño

Sarde se esperan nuevas concentraciones en la zona norte donde se uniría la cordillera de Nariño, donde se uniarán campesino, docentes, comunidades indígenas y sector transportador.

