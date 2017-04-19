Inestabilidad del canal de acceso es una crónica de una muerte anunciada: Rene Puche

Rene Puche, presidente del Puerto de Barranquilla, celebró las medidas y las decisiones que ha tomado Cormagdalena para hacer lo necesario por mejorar la situación en el canal de acceso al Puerto de Barranquilla, tanto la caducidad del contrato de APP con Navelena como la declaratoria de la urgencia manifiesta.

“Es una decisión que nosotros celebramos indiscutiblemente, esto es algo muy importante para la Zona Portuaria de Barranquilla se acabó con un contrato que venía en cuidados intensivos desde hace muchísimo tiempo, y al cual no se le ha debido dar respiración artificial durante todo este tiempo, este es como yo lo denomino, el final feliz de una historia que no debió ser escrita, esta es una historia que se veía venir”, declaró Puche en diálogo con La W.

Anunció que la inestabilidad que se viene presentando en materia de calado en el canal de acceso fue una constante problemática debido a las fallas de Navelena incumpliendo las labores de dragado. “Esta es la crónica de una muerte anunciada, nosotros lo venimos anunciando desde septiembre del año pasado, que venimos preocupados por la inestabilidad del canal de acceso”, sostuvo.

Aseguró que la situación afecta la competitividad no sólo de la Región Caribe si no del país. “Hubo cuatro buques que fueron a aligerar carga a Santa Marta y Cartagena, eso sumó un total de 45 mil toneladas, el buque que estaba esperando para zarpar finalmente logro zarpar y nuestra expectativa de aquí a final de mes, en caso de que el calado no mejore, podríamos estar hablando de una perdida adicional de unas 60 mil toneladas más, lo cual nos va a llevar a 100 mil toneladas que dejaríamos de recibir en el Puerto de Barranquilla en durante el mes de abril”, indicó.

Entre las peticiones que han sido trasladadas al estado se encuentra una draga que está disponible para la ciudad 24 horas, 7 días a la semana con el fin de poder reaccionar, al momento que se presenten problemas en materia de dragado.

Puche también recalcó que esperan que las medidas que han sido tomadas se lleven a cabo para evitar futuras complicaciones en materia de competitividad en el puerto, “Esta situación que vivimos ahora indiscutiblemente se va a volver a presentar, ponle la firma que se va volver a presentar, mientras no se tomen decisiones que lleguen a soluciones de fondo”, puntualizó.