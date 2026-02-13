Hable con elPrograma

Selecciona tu emisora

13 feb 2026 Actualizado 09:52

PerfilDesconecta
Buscar noticias o podcast
6AM W6AM WManizales

Indígenas levantan minga que desarrollaban en el departamento de Caldas

Durante estos días se tuvo la participación de mil indígenas que se ubicaron en el sector de La Trina en cercanías al municipio de Supía.

Minga indígena en Caldas. Foto: Óscar Bayona - W Radio(Thot)

Minga indígena en Caldas. Foto: Óscar Bayona - W Radio

Caracol Radio

Manizales

En la tarde de este viernes 10 de junio se conoció el anuncio que los indígenas del departamento de Caldas levantaron la minga que desarrollaron en el sector de la Trina, y sobre la vía Manizales – Medellín. Esto se da después de avanzar en compromisos regionales y anuncios del Gobierno Nacional.

Según Paola Loaiza, líder indígena, en las últimas horas conocieron que se instalaría la mesa nacional de concertación, la cual era una de las peticiones de los grupos indígenas de esta región del país.

“Decidimos levantar la minga, ya que vimos primero el compromiso de la Gobernación de Caldas, y a su vez importante que el Gobierno Nacional instalará la mesa nacional de concertación”, afirmó Paola Loaiza, líder indígena.

Se estima que durante estos días de protesta participaron mil indígenas, provenientes de los municipios de Supía, Neira, Riosucio, Anserma y Filadelfia.

Ahora en directo

ver programaciónver programas

Programas Recomendados

Síguenos en

 

Directo

  • Radio

  •  
Últimos programas

Estas escuchando

Noticias
Crónica 24/7

1x24: Radio Colombia

23/08/2024 - 01:38:13

Ir al podcast

Noticias en 3′

  •  
Noticias en 3′
Últimos programas

Otros episodios

Cualquier tiempo pasado fue anterior

Tu audio se ha acabado.
Te redirigiremos al directo.

5 "

Compartir