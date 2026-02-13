Indígenas levantan minga que desarrollaban en el departamento de Caldas

En la tarde de este viernes 10 de junio se conoció el anuncio que los indígenas del departamento de Caldas levantaron la minga que desarrollaron en el sector de la Trina, y sobre la vía Manizales – Medellín. Esto se da después de avanzar en compromisos regionales y anuncios del Gobierno Nacional.

Según Paola Loaiza, líder indígena, en las últimas horas conocieron que se instalaría la mesa nacional de concertación, la cual era una de las peticiones de los grupos indígenas de esta región del país.

“Decidimos levantar la minga, ya que vimos primero el compromiso de la Gobernación de Caldas, y a su vez importante que el Gobierno Nacional instalará la mesa nacional de concertación”, afirmó Paola Loaiza, líder indígena.

Se estima que durante estos días de protesta participaron mil indígenas, provenientes de los municipios de Supía, Neira, Riosucio, Anserma y Filadelfia.