Indígenas detuvieron a dos funcionarios de una ONG en Cauca

Comunidades indígenas de Páez, al oriente del departamento del Cauca, retuvieron a dos funcionarios de una ONG extranjera luego de un accidente en el que perdió la vida un menor de 20 meses de edad, en hechos ocurridos en el Resguardo de Vitoncó.

Según las autoridades tradicionales, los dos individuos se movilizaban en una camioneta con emblemas de la ONU al parecer bajo los efectos del alcohol, y en la vereda El Cuartel, arrollaron al bebé causándole la muerte.

El consejero del Consejo Regional Indígena del Cauca, Cric, José Hildo Pete, dijo que después de esta situación los ciudadanos extranjeros intentaron huir, pero fueron detenidos en un puesto de control de la Guardia en el Resguardo de Mosoco, a 50 minutos de donde ocurrieron los hechos.

Tras ser sometidos a registros preliminares en el marco de la jurisdicción especial indígena fueron entregados a las autoridades judiciales en el municipio de Silvia, para que se efectúen las investigaciones y sanciones penales necesarias.

“(…) Al parecer ellos estaban dando una capacitación en el tema de riesgo, venían desde Belalcázar. El bebé fallecido es el nieto de un exgobernador del Resguardo Indígena de Vitoncó”, señaló el dirigente.