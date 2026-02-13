Indígenas del Cauca no firmarán otro acuerdo hasta que se cumplan los anteriores

Las comunidades indígenas del Cauca distribuidas en puntos estratégicos de la vía Panamericana, permanecen reunidas a la espera del resultado de los análisis y deliberaciones de las autoridades indígenas que se concentran en la María Piendamó.

Quienes evalúan la ruta más adecuada de exigencia al Gobierno; teniendo en cuenta que las comunidades han manifestado, exigir el cumplimiento pleno de los acuerdos ya pactados, y no firmar ni un solo acuerdo más, con el gobierno nacional.

“Las comunidades indígenas exigimos el cumplimiento integral de los acuerdos, poniendo primero la salvaguarda de la vida y los territorios, porque vivimos una grave amenaza, la explotación del territorio significa la muerte como pueblos”, manifestó Alicia Comunera, de la asociación Sat Tama Kiwe de Caldono.

Así las cosas se espera que hoy haga presencia la Viceministra del Interior, Carmen Inés Vásquez, funcionaria con la que se definirá la agenda de trabajo con el Ministro del Interior, Juan Fernando Cristo y Aurelio Iragorri Valencia, Ministro de Agricultura.