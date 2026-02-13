Gremio de transportadores en el Atlántico no participarán en paro nacional

La Asociación Gremial de Transportadores no participarán en el paro nacional de camioneros que se tenía previsto para este martes, así lo confirmó mediante un comunicado la vocera de la asociación seccional Atlántico, Olga Sua Vanegas, que prefieren utilizar el diálogo para llegar a acuerdos con el Gobierno, como se hizo en la mañana de este lunes en Bogotá con el ministro de Transporte, Jorge Eduardo Rojas.

Los camioneros afiliados a la Asociación Gremial de Transportadores Juntos Construyendo País en la Costa, en cabeza de su presidenta aseguraron que no utilizarán las vías de hecho puesto que no han dado resultados en el pasado, que lo único que han hecho estas medidas es empeorar la situación del pequeño transportista de carga.

Finalmente, indicó que no desconocen los problemas existentes que afronta el gremio de los cuales se les debe buscar una solución, pero que no están de acuerdo con un paro en el sector.