Gran Cumbre del Valle del Cauca "Un Valle de oportunidades"

El Valle del Cauca se ha convertido en una de las regiones más prósperas del país. Cuenta con una economía diversa gracias a grandes clústeres como el de la confitería, belleza, cuidado personal, productos de proteína blanca y por supuesto, su conocida caña, utilizada no solo para producir azúcar sino etanol y energía. Y la gran importancia de su puerto para la alianza del pacifico.

Debido a esto, Publicaciones Semana realizará la cumbre “Un Valle de oportunidades”, un encuentro empresarial que pretende mostrar la razón por la cual éste es uno de los departamentos con mayor crecimiento y competitividad, al igual que un líder en integración comercial en la cuenca del pacífico.

El evento tendrá lugar el día jueves 9 de junio de 7:30 am a 12:30 pm en el gran salón del Club El Nogal. Contará con la participación de la gobernadora, Dilian Francisca Toro; el alcalde de Cali, Maurice Armitage; el presidente de la Cámara de Comercio de Cali, Esteban Piedrahita y el director ejecutivo de Invest Pacific, Alejandro Ossa, entre otros.

La cumbre busca entender a través de sus propios protagonistas cómo esta región renace y vuelve a ocupar el lugar de privilegio que tuvo hace algunas décadas en el país.