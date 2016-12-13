Gobierno del Cauca acompañará proceso de dejación de armas de las Farc

El evento se realizará en el Centro de Convenciones Casa de la Moneda a partir de las 8 y 30 de la mañana,. Foto: W Radio.( Thot )

En Popayán delegados de la Comisión Tripartita presentarán a la comunidad del Cauca el Mecanismo de Monitoreo y Verificación del Cese al Fuego y de Hostilidades Bilateral y Definitivo, y la Dejación de Armas de las Farc, proceso que será acompañado por el Gobierno Departamental.

El evento se realizará en el Centro de Convenciones Casa de la Moneda a partir de las 8 y 30 de la mañana, y en él intervendrán voceros del Gobierno, las Farc y Naciones Unidas, que explicarán la importancia e implementación del proceso.

La secretaria de Gobierno del Cauca, Alejandra Miller, reiteró que este mecanismo hará monitoreo permanente al proceso de dejación de las armas que en esta región se realizará en tres zonas.

“(…) Esta comisión de monitoreo lo que busca es que todos los procedimientos y protocolos se cumplan para que este proceso sea exitoso y no tener problemas de seguridad y desinformación en las comunidades”, afirmó.

Finalmente hizo un llamado a la comunidad para que participe y conozca los planes de trabajo que se desarrollarán en los sitios escogidos para la concentración de los subversivos en Buenos Aires, Caldono y Miranda.