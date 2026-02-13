Gobernador del Atlántico les responde a los congresistas sobre obras en el Dique

Esto sobre la carta enviada por los nueve congresistas en el Atlántico al gobernador Eduardo Verano De La Rosa, donde le exigen que accione de manera inmediata en el Canal del Dique y que se invierta cuanto antes los 4.200 millones que hacen falta para la adecuación de los 300 metros de muro de contención.

En declaraciones para la W Radio el gobernador Verano dijo, “el Fondo Adaptación elente encargado de la intervención, tiene las posibilidades jurídicas que le permite hacer el proceso de construcción y además tienen los recursos”.

Por último ante las declaraciones de los congresistas respecto a la obra del muelle de Puerto Colombia que podría esperar para atender la zona del Dique, elmandatario aseguró que la plata de la obra del Muelle está todavía en proceso de venta del Distrito y tiene destinación específica que no se puede cambiar, puesto que afirma se podría incurrir en un delito en desviación de recursos.