Ganaderos del Cauca denuncian presiones de comunidades indígenas

El Comité de Ganaderos del Cauca denunció que hay preocupación en el gremio por las continuas presiones por parte de comunidades indígenas, que a través de diferentes actividades malintencionadas pretenden que los empresarios vendan sus predios.

Según la organización, las comunidades han acudido a prácticas irregulares como el “sacrificio de animales, robo de cercas eléctricas, daños en los potreros y uso de sustancias como glifosato para quemar las pasturas y así ejercer presión sobre los propietarios de las tierras”.

El gerente del Comité de Ganaderos, Hernán Garcés Sandoval, hizo un llamado a los indígenas para que se realicen las solicitudes de manera legal, sin acudir a las vías de hecho ya que con ello incrementan los conflictos y tensión al interior del departamento.

El directivo dijo que se han presentado casos donde pican los predios o invaden los terrenos en horas de la noche. “Lo podemos ver casi en todo el departamento, muchos inconvenientes en el norte del Cauca, en la zona centro. Lastimosamente es generalizado”, agregó.

Los ganaderos le pidieron al Gobierno que no permita que se presenten este tipo de acciones y que se tomen las medidas pertinentes para evitar que se vulneren sus derechos.

“Cuando el ganadero que ha sido víctima de este atropello se aburre de la situación, decide ofertar su propiedad, es ahí donde empieza a actuar y a facilitar toda este tema el Gobierno. El instituto termina comprando la tierra, en el valor que ellos consideran y no al precio justo de la propiedad y esta termina siendo entregada a la comunidad indígena”, dijo uno de los afectados.

Las autoridades indígenas del Cauca no se han pronunciado sobre esta situación hasta el momento.