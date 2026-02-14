Fue elegido el nuevo gerente del hospital Cari en el Atlántico

El médico cirujano Ulahy Beltrán López, quien cuenta de acuerdo con su hoja de vida, con una amplia experiencia de más de 20 años como funcionario del sector salud, fue escogido como nuevo gerente del hospital ESE Cari de Alta Complejidad.

Su designación se dio en medio de la controversia por la remoción de Rocío Gamarra, quien estaba en el cargo desde el 2016. Su proceso de destitución inició en el mes de abril del año pasado y se hizo finalmente efectiva este 26 de diciembre, sin embargo Gamarra por medio de una resolución, inició su periodo de vacaciones, asegurando que retomaría su cargo una vez culminen las mismas.

Ante esto el gobernador del Atlántico, Eduardo Verano aseguró que el proceso del nuevo gerente cuenta con todas las garantías legales.

A su turno Ulahy Beltrán expresó "Creemos que es posible el rescate para volver a tener lo que un día soñamos", al referirse a la recuperación del centro de Alta Complejidad que atraviesa difíciles condiciones en la prestación del servicio.

El gobernador aseguró que se enfocarán en trabajar para recuperar las áreas de servicio de oncología, pedriatria, UCI, la cirugía cardiovascular, neurocirugía y ortopedia/traumatismo.

El mandatario departamental resaltó finalmente la importancia de continuar con el proceso para recuperar el centro asistencial y superar con el Gobierno Nacional, la deuda de más de 90 mil millones de pesos.