Hable con elPrograma

Selecciona tu emisora

19 may 2026 Actualizado 23:07

PerfilDesconecta
Buscar noticias o podcast
6AM W6AM WCúcuta

Fue asesinado presidente de Junta de Acción Comunal en área rural de Cúcuta

Las autoridades investigan este hecho y por el momento se desconoce si la víctima tenía amenazas contra su vida.

Fabián Rosales fue interceptado por hombres armados, quienes le dispararon en repetidas oportunidades, causándole la muerte. Foto: Getty Images

Fabián Rosales fue interceptado por hombres armados, quienes le dispararon en repetidas oportunidades, causándole la muerte. Foto: Getty Images(Thot)

Fabián Rosales fue interceptado por hombres armados, quienes le dispararon en repetidas oportunidades, causándole la muerte. Foto: Getty Images

Caracol Radio

Cúcuta
Añadir Caracol Radio en Google

Preocupada se encuentra la comunidad del área rural de la ciudad de Cúcuta, por el asesinato de un líder social, registrado en las últimas horas en la capital del departamento.

La víctima fue identificada como Fabián Rosales Niño, presidente de la Junta de Acción Comunal de la vereda La Sabana, del corregimiento de San Faustino en el área rural de Cúcuta.

Testigos afirmaron que el líder se desplazaba en su motocicleta hacia su propiedad, cuando fue interceptado por hombres armados, quienes le dispararon en repetidas oportunidades, causándole la muerte.

Las autoridades en la ciudad investigan las causas y responsables de este hecho. Por el momento, se desconoce si la víctima tenía amenazas contra su vida.

Ahora en directo

ver programaciónver programas

Programas Recomendados

Síguenos en

 

Directo

  • Radio

  •  
Últimos programas

Estas escuchando

Noticias
Crónica 24/7

1x24: Radio Colombia

23/08/2024 - 01:38:13

Ir al podcast

Noticias en 3′

  •  
Noticias en 3′
Últimos programas

Otros episodios

Cualquier tiempo pasado fue anterior

Tu audio se ha acabado.
Te redirigiremos al directo.

5 "

Compartir