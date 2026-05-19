Fue asesinado presidente de Junta de Acción Comunal en área rural de Cúcuta

Fabián Rosales fue interceptado por hombres armados, quienes le dispararon en repetidas oportunidades, causándole la muerte. Foto: Getty Images( Thot )

Preocupada se encuentra la comunidad del área rural de la ciudad de Cúcuta, por el asesinato de un líder social, registrado en las últimas horas en la capital del departamento.

La víctima fue identificada como Fabián Rosales Niño, presidente de la Junta de Acción Comunal de la vereda La Sabana, del corregimiento de San Faustino en el área rural de Cúcuta.

Testigos afirmaron que el líder se desplazaba en su motocicleta hacia su propiedad, cuando fue interceptado por hombres armados, quienes le dispararon en repetidas oportunidades, causándole la muerte.

Las autoridades en la ciudad investigan las causas y responsables de este hecho. Por el momento, se desconoce si la víctima tenía amenazas contra su vida.