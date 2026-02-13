Hable con elPrograma

13 feb 2026

Excongresista liberal Jorge Gómez Villamizar, nuevo contralor de Bucaramanga

La bancada mayoritaria del Concejo eligió con 11 votos a favor y uno en blanco a Gómez Villamizar.

Foto: @jorgegomez002 / Twitter

Bucaramanga

Con 11 votos a favor y uno en contra la coalición mayoritaria del Concejo escogió al excongresista liberal Jorge Gómez Villamizar como nuevo contralor de Bucaramanga.

Luego de que se aplazara la elección 6 meses por varias tutelas que presentaron algunos de los 72 candidatos que argumentaban exclusión en el proceso, se dio la elección este sábado en la mañana.

Gómez Villamizar que está próximo a cumplir 62 años, solo podrá estar en el cargo hasta 2019 porque a los 65 años deberá retirarse del cargo por el límite de edad que exige la ley en un funcionario oficial.

