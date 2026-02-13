Hable con elPrograma

13 feb 2026 Actualizado 09:51

Estudiantes del norte de Bucaramanga no recibirán refrigerio escolar por sanción de operad

El contrato con el operador Alianza Caribe fue revocado por una sanción que no reportó.

Caracol Radio

Bucaramanga

Más de 7.000 niños del norte de Bucaramanga no recibirán el refrigerio escolar que inicia su entrega hoy, lunes 23 de mayo. Esto  luego de que la Alcaldía revocara el contrato al operador Alianza Caribe por no reportar una sanción que le fue interpuesta en el departamento de Bolívar el año pasado.

El secretario de Desarrollo Social de la capital santandereana, Jorge Figueroa, manifestó que están esperando que el operador presente el recurso de reposición y de no ser así iniciarán la escogencia de uno nuevo.

