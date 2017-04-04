Estados Unidos ha donado 250 mil USD para Mocoa: Kevin Whitaker

El embajador de Estados Unidos en Colombia, Kevin Whitaker, expresó que el gobierno de Donald Trump ha donado 700 mil dólares para la tragedia en Mocoa, 50 mil para la Unicef y 200 mil para la Organización Internacional para las Migraciones.

"Estamos respondiendo a las necesidades del gobierno. Hasta el momento hemos donado 50 mil dólares a la Unicef para ayudar a niños afectados y 200 mil dólares para OIM para el hospedaje de los afectados. También hemos contribuido con comida y albergue a las víctimas a través del Comando Sur. Estamos respondiendo a las necesidades del gobierno", expresó Whitaker.

Por su parte, la embajadora de la Unión Europea en Colombia, Ana Paula Zacarías, expresó que están "intentando responder a las solicitudes que el gobierno colombiano nos haga".

"Tenemos una reunión con nuestros Estados miembros de la UE que están en Colombia para ver cómo podemos juntos manejar el tema. Por otro lado nuestra representante, Federica Mogherini, ha enviado un mensaje al presidente santos poniendo toda nuestra disponibilidad", agregó Zacarías.