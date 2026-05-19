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19 may 2026 Actualizado 23:03

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En Tunja inician 120 procesos a jurados que no acudieron en las pasadas elecciones

Estas serían las sanciones.

En Tunja inician 120 procesos a jurados que no acudieron en las pasadas elecciones. Foto: Colprensa

En Tunja inician 120 procesos a jurados que no acudieron en las pasadas elecciones. Foto: Colprensa(Thot)

En Tunja inician 120 procesos a jurados que no acudieron en las pasadas elecciones. Foto: Colprensa

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El secretario de Gobierno de Tunja, Fabio Martínez, confirmó que ya se dio inicio de investigaciones disciplinarias a cerca de 120 personas en las cuales se encuentran más de 30 servidores públicos por no acudir como jurados de votación en las pasadas elecciones legislativas y presidenciales.

“Entre servidores públicos y personas vinculadas a la empresa privada se nos ha informado que se han iniciado 120 procesos, claro está que esas personas podrán ejerce su derecho a la defensa”, explicó Martínez.

Dijo que en el caso de los servidores públicos aplicarían sanciones disciplinarias y a los empleados de empresas privadas la sanción podría estar en una suma monetaria de 10 salarios mínimos vigentes.

Martínez recomendó a los ciudadanos que revisen en la página de la Registraduría Nacional del Estado Civil cuando se realicen elecciones si aparecen como jurados de votación.

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