En Soledad, Atlántico, una menor de once años fue abusada sexualmente

Una menor de once años fue abusada sexualmente en el municipio de Soledad (Atlántico). Según las autoridades, la niña fue abordada por un sujeto en una motocicleta, quien posteriormente la llevó a un terreno baldío donde abusó de ella.

“Estamos ahora adelantando toda la investigación referente a este caso y brindándole el acompañamiento por parte del ICBF. Según la versión que ella nos manifiesta, se trató de un solo sujeto que iba en la motocicleta (…) (luego) amenaza a la niña con ultimarla y con ese fin fue que la subió al vehículo y la conduce a un lugar baldío, donde ocurren los hechos”, señaló la teniente Jeimy Vargas de la Policía de Infancia y Adolescencia.

En este momento la menor se encuentra recibiendo acompañamiento por parte del ICBF.