En Manizales se encontró la presencia del mosquito Aedes Aegypti, transmisor del zika

La Secretaría de Salud de Manizales informó que gracias a la instalación de larvitrampas en diferentes puntos de la ciudad, se encontró la presencia del mosquito Aedes Aegypti, el cual ha sido el transmisor del virus del Zika. Lo paradójico del caso es que este mosquito crece en alturas inferiores a los 2.000 msnm.

Durante el seguimiento a los puntos donde fueron puestas las trampas, se halló la presencia del mosquito transmisor de enfermedades como dengue, chikungunya y zika, en sectores aledaños al río Chinchiná en cercanías a la capital de Caldas y de Villamaría.

Según la secretaría de salud se tiene un historial de los asentamientos del mosquito desde hace muchos años, donde su hábitat está alrededor de los sectores de La Cabaña, La Manuela y el Kilómetro 41, pero se evidenció que se ha podido adaptar a altitudes mayores, y el mosquito ha escalado desde los 1.500 hasta los 2.000 msnm.

Lo paradójico del caso es que Manizales se encuentra a una altura de 2.200 msnm.

Las autoridades de salud invitan a los ciudadanos a no tener recipientes con agua estancada, lugar favorito para la reproducción del Aedes Aegypti.