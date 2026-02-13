En Bucaramanga aún no se ha aprobado el Plan de Desarrollo

Los corporados esperan que la administración haga caso a las 300 modificaciones que le hizo el Concejo al Plan de Desarrollo para poder hacer la aprobación.



Pedro Nilson Amaya, concejal del partido Opción Ciudadana, manifestó que no están de acuerdo con un punto del plan de desarrollo que le otorga facultades especiales al alcalde Rodolfo Hernández.



De no ser aprobado este martes, tendrá que darse el visto bueno por decreto.