13 feb 2026 Actualizado 09:51

En Bucaramanga aún no se ha aprobado el Plan de Desarrollo

El concejo de Bucaramanga solo tiene hasta medianoche para aprobar el Plan de Desarrollo y aún no hay "humo blanco".

Ciudad de Bucaramanga. Foto: http://www.bucaramanga.gov.co/(Thot)

Ciudad de Bucaramanga. Foto: http://www.bucaramanga.gov.co/

Caracol Radio

Bucaramanga

Los corporados esperan que la administración haga caso a las 300 modificaciones que le hizo el Concejo al Plan de Desarrollo para poder hacer la aprobación.

Pedro Nilson Amaya, concejal del partido Opción Ciudadana, manifestó que no están de acuerdo con un punto del plan de desarrollo que le otorga facultades especiales al alcalde Rodolfo Hernández.

De no ser aprobado este martes, tendrá que darse el visto bueno por decreto.

