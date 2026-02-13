En Brasil falleció "Pepón", el reconocido caricaturista payanés

En la ciudad de Sao Paulo, Brasil, por causa de un infarto falleció a los 77 años de edad José María López Prieto, conocido en los medios de comunicación como “Pepón”, uno de los caricaturistas más importantes del País.

La noticia fue confirmada por Manuel Saa, gerente de El Nuevo Liberal, medio para el cual laboraba en la actualidad el dibujante.

López Prieto nació en la ciudad de Popayán en el año 1939. Estudió en la Institución Educativa Liceo de la Universidad del Cauca y en el Liceo Luis de Camoes de Lisboa, Portugal.

Fue el autor de cuatro libros y trabajó en medios como El Espectador, El Tiempo, Cromos Semana, Ámbito Jurídico, y actualmente era el caricaturista principal de El Nuevo Liberal.

Se informó que “Pepón” había viajado a Brasil a visitar a unos familiares.

En la capital del Cauca hay pesar por la noticia, y a través de redes sociales amigos, seguidores y allegados expresaron su solidaridad con la familia.