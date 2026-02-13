Hable con elPrograma

Selecciona tu emisora

13 feb 2026 Actualizado 09:50

PerfilDesconecta
Buscar noticias o podcast
6AM W6AM WBarranquilla

En Barranquilla, autoridades de salud hacen seguimiento a casos de niños con microcefalia

Siete infantes nacieron con microcefalia, de los cuales fallecieron tres.

Secretaría de Salud de Barranquilla. Foto: Twitter Secretaría de Salud Barranquilla(Thot)

Secretaría de Salud de Barranquilla. Foto: Twitter Secretaría de Salud Barranquilla

Caracol Radio

Barranquilla

La Secretaría de Salud Distrital de Barranquilla, en acompañamiento con el Instituto Nacional de Salud y el Centro de Control de Enfermedades, hacen seguimiento a la evolución de cuatro bebés nacidos con microcefalia y cuyas madres tuvieron zika durante el embarazo.

Según la secretaria de Salud, Alma Solano, en Barranquilla fueron identificados desde el mes septiembre del año 2015 hasta la fecha más de 1.200 casos de embarazadas que tuvieron la enfermedad durante la gestación. 

Siete niños nacieron con microcefalia, de los cuales han muerto tres. Por esta razón, las autoridades de salud están en estudio de estos casos para determinar la causa de la misma.

De acuerdo a los resultados del Instituto Nacional de Salud, dos de los primeros casos de muerte de niños con microcefalia en la ciudad, se descartó que tuviesen incidencia con el virus del zika.

Ahora en directo

ver programaciónver programas

Programas Recomendados

Síguenos en

 

Directo

  • Radio

  •  
Últimos programas

Estas escuchando

Noticias
Crónica 24/7

1x24: Radio Colombia

23/08/2024 - 01:38:13

Ir al podcast

Noticias en 3′

  •  
Noticias en 3′
Últimos programas

Otros episodios

Cualquier tiempo pasado fue anterior

Tu audio se ha acabado.
Te redirigiremos al directo.

5 "

Compartir