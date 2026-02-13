En Barranquilla, autoridades de salud hacen seguimiento a casos de niños con microcefalia

La Secretaría de Salud Distrital de Barranquilla, en acompañamiento con el Instituto Nacional de Salud y el Centro de Control de Enfermedades, hacen seguimiento a la evolución de cuatro bebés nacidos con microcefalia y cuyas madres tuvieron zika durante el embarazo.

Según la secretaria de Salud, Alma Solano, en Barranquilla fueron identificados desde el mes septiembre del año 2015 hasta la fecha más de 1.200 casos de embarazadas que tuvieron la enfermedad durante la gestación.

Siete niños nacieron con microcefalia, de los cuales han muerto tres. Por esta razón, las autoridades de salud están en estudio de estos casos para determinar la causa de la misma.

De acuerdo a los resultados del Instituto Nacional de Salud, dos de los primeros casos de muerte de niños con microcefalia en la ciudad, se descartó que tuviesen incidencia con el virus del zika.