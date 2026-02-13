Hable con elPrograma

13 feb 2026 Actualizado 09:50

Empiezan a escasear alimentos en Montería por paro agrario

Cerca de 60 comerciantes del Mercado Popular de Oriente de Montería han cerrado sus negocios debido a que el paro agudizó las ventas de los alimentos.

Imagen de referencia. Foto: Colprensa(Thot)

Imagen de referencia. Foto: Colprensa

Caracol Radio

Montería

En las dos plazas de mercado de Montería, la mayoría de los productos que vienen directamente del interior del país como verduras y algunas frutas tienen los precios por las nubes, la razón es atribuida por los comerciantes al paro agrario que ha originado la escasez de estos alimentos en la capital cordobesa.

Según el Secretario de Gobierno Municipal, Salim Ghisays, de continuar el paro agrario en la ciudad, podría originarse una emergencia por desabastecimiento de alimentos como papa, tomate, cebolla blanca, entre otros, situación que podría empeorar con el paro de camioneros.

