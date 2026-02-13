Hable con elPrograma

13 feb 2026

Electricaribe sólo ha invertido 8% de recursos que comprometió para mejorar el servicio

De un plan de $248.000 millones, Electricaribe ha invertido $20.000 millones.

Electricaribe. Foto: Colprensa(Thot)

Electricaribe. Foto: Colprensa

Caracol Radio

La gerencia del Plan 5 Caribe presentó un balance de lo que fue la gestión en el mes de mayo. El titular de la misma, Edgardo Sojo, dijo estar preocupado porque la empresa Electricaribe no ha cumplido con el plan de inversiones a los que se acogió.

“No se han adjudicado más de $20.000 millones que es menos de un 8% del total de inversión y eso básicamente debido al flujo de caja y a la dificultad financiera por los que atraviesa la empresa”, afirmó Edgardo Sojo, gerente del Plan 5 Caribe.

El plan de inversión presentado por la empresa Electricaribe se identificaron alrededor de 355 proyectos para el Sistema de Distribución Local, estimados en $248.000.

 El viernes se prevé una reunión con el ministro de Minas y Energía, Germán Arce, para presentarle el primer balance de lo que es el Plan Cinco Caribe y darle a conocer las preocupaciones de algunas agremiaciones en el tema de Electricaribe.

