Electricaribe es peor que la violencia: Dumek Turbay, gobernador de Bolívar

El gobernador de Bolívar, Dumek Turbay Paz, dijo en declaraciones en Barranquilla que la empresa Electricaribe “se convirtió en un generador de conflictos sociales” por el mal servicio que prestan a la comunidad del Caribe colombiano.

El mandatario, que asistió al Foro Regional de Seguridad y Convivencia, insistió en que continuará la lucha para que se produzca un cambio en la empresa que presta el servicio de energía.

El funcionario aprovechó su estadía en la capital del Atlántico para reunirse con el gobernador Eduardo Verano de la Rosa, para definir una propuesta que permita superar la crisis energética.