Hable con elPrograma

Selecciona tu emisora

13 feb 2026 Actualizado 09:50

PerfilDesconecta
Buscar noticias o podcast
6AM W6AM WBarranquilla

Electricaribe es peor que la violencia: Dumek Turbay, gobernador de Bolívar

Turbay aseveró que la empresa de servicio no está comprometida con el desarrollo con la región.

Dumek Turbay (centro), gobernador de Bolívar. Foto: Twitter @dumek_turbay(Thot)

Dumek Turbay (centro), gobernador de Bolívar. Foto: Twitter @dumek_turbay

Caracol Radio

Barranquilla

El gobernador de Bolívar, Dumek Turbay Paz, dijo en declaraciones en Barranquilla que la empresa Electricaribe “se convirtió en un generador de conflictos sociales” por el mal servicio que prestan a la comunidad del Caribe colombiano.

El mandatario, que asistió al Foro Regional de Seguridad y Convivencia, insistió en que continuará la lucha para que se produzca un cambio en la empresa que presta el servicio de energía.

El funcionario aprovechó su estadía en la capital del Atlántico para reunirse con el gobernador Eduardo Verano de la Rosa, para definir una propuesta que permita superar la crisis energética.

Ahora en directo

ver programaciónver programas

Programas Recomendados

Síguenos en

 

Directo

  • Radio

  •  
Últimos programas

Estas escuchando

Noticias
Crónica 24/7

1x24: Radio Colombia

23/08/2024 - 01:38:13

Ir al podcast

Noticias en 3′

  •  
Noticias en 3′
Últimos programas

Otros episodios

Cualquier tiempo pasado fue anterior

Tu audio se ha acabado.
Te redirigiremos al directo.

5 "

Compartir