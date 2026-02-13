Hable con elPrograma

Selecciona tu emisora

13 feb 2026 Actualizado 09:50

PerfilDesconecta
Buscar noticias o podcast
6AM W6AM W6AM W

El Mio se queda sin uno de sus cuatro operadores

Luego de varias jornadas de protestas de los trabajadores de Unimetro por el incumplimiento en el pago de los salarios y la seguridad social, Metrocali tomo la decisión unilateral.

Imagen de referencia Mio. Foto: Colprensa(Thot)

Imagen de referencia Mio. Foto: Colprensa

Caracol Radio

Ante este hecho el Alcalde de Cali, Norman Maurice Armitage, dijo que espera que los trabajadores de Unimetro no se vayan a perjudicar y que les ofrecerán alguna solución.  

Con la terminación del contrato, Unimetro  tendrá un plazo de de diez días a partir del 10 de junio, para hacer entrega de su flota y su patio a Metrocali.

 

 

Ahora en directo

ver programaciónver programas

Programas Recomendados

Síguenos en

 

Directo

  • Radio

  •  
Últimos programas

Estas escuchando

Noticias
Crónica 24/7

1x24: Radio Colombia

23/08/2024 - 01:38:13

Ir al podcast

Noticias en 3′

  •  
Noticias en 3′
Últimos programas

Otros episodios

Cualquier tiempo pasado fue anterior

Tu audio se ha acabado.
Te redirigiremos al directo.

5 "

Compartir