El Mio se queda sin uno de sus cuatro operadores

Ante este hecho el Alcalde de Cali, Norman Maurice Armitage, dijo que espera que los trabajadores de Unimetro no se vayan a perjudicar y que les ofrecerán alguna solución.

Con la terminación del contrato, Unimetro tendrá un plazo de de diez días a partir del 10 de junio, para hacer entrega de su flota y su patio a Metrocali.