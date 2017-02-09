El hombre que planeó su funeral al son de papayera y aguardiente

En una verdadera fiesta quedó convertido el funeral de un hombre en el corregimiento de Puerto Giraldo, en el departamento del Atlántico.

Manuel Martínez Romero, el difunto, les dejó claro a sus familiares y amigos que en su velorio no quería verlos tristes, sino que, por el contrario, ellos deberían celebrar su paso a la eternidad.

Martínez dejó paga una papayera que interpretaba porros de su autoría, una “vaca” que serviría para hacer el sancocho para los asistentes al velorio y que, por orden suya, tenía que ser preparado por Juana Martínez.

Martínez, conocido por sus allegados como “Mañe”, también dejó dispuestas cuatro cajas de aguardiente. Así, varias mujeres iban ondeando sus polleras al son de la papayera mientras formaban parte de su cortejo fúnebre.

“(La gente) no cree que haya sucedido un entierro como el de mi papá, que parte prácticamente en dos la historia Caribe con respecto al entierro de un personaje blanco. Usualmente se decía que la música se dejaba a los palenques, pero mi papá quiso en sentimiento despedirse con música, disfraces, ron y comida”, declaró Evaristo Martínez, uno de los hijos de “Mañe”.

Martínez fue socio fundador de una empresa de lácteos, político innato, presidente de acción comunal e hizo parte de la Asociación de Ganaderos del Atlántico. “Mi papá era un hombre cuentero, filósofo de la vida, aprendiz de todo; estoy impresionado de lo que logró hacer con algo que nadie pensaba que se podía hacer, que era meter música en un momento supuestamente tan sublime, y de dolor. Él cambió ese paradigma para convertirlo en un evento alegre, no de partida sino de inicio a la eternidad”, manifestó su hijo.