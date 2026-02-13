Hable con elPrograma

Desabastecimiento de alimentos en Popayán genera preocupación en la ciudadanía

Administradores de plazas de mercado de Popayán han tenido que traer los productos por trochas del Cauca.

Placita Campesina. Foto: Juan David Ortega - W Radio

Caracol Radio

Popayán

La administradora de la placita campesina de Popayán, Dayana Orozco, dio a conocer que para poder abastecer a la ciudad con algunos alimentos de la canasta familiar han tenido que viajar por trochas del departamento, además de tener que pagar “peajes humanos” que son cobrados por personas que aparecen sobre la vía.

Orozco manifestó que ellos están realizando lo imposible para traer los alimentos y que no se vean afectados los ciudadanos, pero que es imposible hacerlo constantemente, debido a que hay personas que quieren “pescar en río revuelto, cobrando para dejar pasar a los camiones que vienen del norte del departamento y otros del Valle del Cauca”.

La administradora de la placita campesina fue clara en decir que todavía no se pretenden subir los precios de los alimentos, pero que en caso de que esto llegue a suceder, se realizaría solamente por consecuencia del bloqueo y de los otros valores que deben pagar para traer los productos.

Mientras tanto, en Popayán se siguen realizando diferentes planes de contingencia para mitigar una situación que ni aún cinco ministros del Gobierno Nacional pudieron solucionar.

Noticias
