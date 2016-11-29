Denuncian feria de contratos en la Universidad del Atlántico

En diálogo con La W el profesor Roberto Enrique Figueroa denunció que las directivas actuales de la institución se excedieron en cuanto el presupuesto que se había aprobado para realizar contrataciones por órdenes de prestación de servicios en el alma mater, y que se desarrolló una sobre contratación, en diferentes áreas de labor de la institución.

Según Figueroa se tomaron rubros que deberían haber sido destinados para la investigación, y becas para los profesores.

Los contratos presuntamente serian una alianza estratégica que tendrían las directivas con estudiantes, representantes de estudiantes, profesores y hasta periodistas.

Según lo informó Figueroa: “No solamente es a los estudiantes, si no también a los representantes, y a otras personas, profesores, periodistas también que reciben contratos de esas OPS con la finalidad que no difundan toda el agua sucia que hay interna dentro de la universidad, entonces ese es el problema actual, el problema es que los dineros se inviertan en cuestiones que verdaderamente posibiliten las mejoras en la universidad.” Puntualizó el representante de los docentes.