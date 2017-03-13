Denuncian atrasos en construcción de base militar en el municipio de Suan

La Gobernación del Atlántico, en cabeza de Eduardo Verano de la Rosa, realizó el ejercicio de rendición de cuentas y explicó que dichas obras han tenido inconvenientes. Foto: Colprensa( Thot )

El proyecto fue iniciado por el entonces gobernador José Antonio Segebre con una inversión de 1.200 millones de pesos, pero al día de hoy y por falta de 280 millones de pesos, se encuentra atrasada y paralizada, a la espera de los recursos pertinentes para poderla terminar.

“Hoy con tristeza vemos que, por falta de recursos, la base militar se ha quedado paralizada. El contratista dice que hacen falta alrededor de 280 millones de pesos para construirla y no entendemos por qué no se le asignan esos recursos a esa importante obra que entraría a brindarle seguridad a todo el sur del departamento del Atlántico y a combatir el abigeato que tanto golpea a los pequeños ganaderos de esta región”, manifestó el gobernador del Atlántico, Eduardo Verano de la Rosa en diálogo con La W.

El pasado miércoles 8 de marzo, la Gobernación del Atlántico en el municipio de Suan y bajo la batuta de Verano de la Rosa, realizó el ejercicio de rendición de cuentas, donde se explicó que dichas obras habían tenido inconvenientes.

“El compromiso se hizo el día miércoles (…) el gobernador hizo énfasis en solicitarle al secretario del Interior (…) y decirle que ninguna de las obras que habían sido contratadas por Segebre pueden quedar paralizadas en el departamento del Atlántico, para que no queden como elefantes blancos”, puntualizó el líder social.

La comunidad aspira que se superen los inconvenientes y que dichas obras inicien lo más pronto posible para que estén en disposición y al servicio de la seguridad del Atlántico.