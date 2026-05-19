Cúcuta: veedores del PAE temen que asigne a operador por contratación directa

Los veedores ciudadanos han llamado la tensión sobre los retrasos que tiene el programa de alimentación escolar, cuando se ha iniciado con las jornadas académicas. Foto: Colprensa.( Thot )

Al finalizar el año 2016 fue declarado desierta la licitación del Programa de Alimentación Escolar para Cúcuta, al considerarse que las dos firmas proponentes no cumplían con los requisitos para la alimentación de 58.000 niños de los estratos bajos.

Orlando Rolón, presidente de la ONG Luis Santiago y veedor del PAE, aseguró que "preocupa que estos proponentes sean uniones temporales porque no aparecen registradas".

"Vemos con preocupación porque no hay proponentes que cumplan con los requisitos”, por lo tanto “se daría la contratación directa. Desafortunadamente eso lo contempla la ley 80, (...). Desde que el Programa pasó al Ministerio de Educación en Cúcuta se ha registrado contratación directa del PAE, como con la administración del alcalde Donamaris Paris y en el 2016 la administración del actual alcalde".

Los veedores ciudadanos han llamado la tensión sobre los retrasos que tiene el programa de alimentación escolar, cuando se ha iniciado con las jornadas académicas.