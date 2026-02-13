Hable con elPrograma

13 feb 2026 Actualizado 09:47

Cúcuta: autoridades ofrecen recompensa por información de los últimos hechos violentos

La Policía Nacional saldrá a las calles a patrullar y el Ejército Nacional prestará seguridad en las salidas de Cúcuta.

Imagen de referencia. Foto: Colprensa

Cúcuta

La alcaldía municipal anunció una recompensa de 30 millones de pesos para quien brinde información oportuna que permita dar con la captura de los responsables de tres asesinatos en menos de 72 horas en Cúcuta.

Luego de tres horas de análisis durante un Consejo de Seguridad, el alcalde de Cúcuta, Cesar Rojas, aseguró que estos asesinatos se tratan de una coyuntura especial que corresponde a hechos aislados.

Por su parte, la Policía Nacional saldrá a las calles a patrullar y el Ejército Nacional prestará seguridad en las salidas de Cúcuta.

