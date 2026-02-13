Cuatro policías heridos en manifestación de profesores en Popayán

Cuatro policías resultaron heridos levemente durante una manifestación de cerca de 600 profesores, al mediodía de este viernes en Popayán.

Según las autoridades, los policías fueron rodeados por los manifestantes, algunos de los cuales portaban palos, en un intento por ingresar al parque Caldas de esta ciudad.

Las autoridades usan un video que circula en redes sociales de la agresión, para identificar y capturar a los responsables del hecho.