Corte ordena medidas para preservar la identidad cultural del pueblo indígena Nasa

La Corte Constitucional le ordenó al Gobierno que reestructure los programas de atención y protección de los indígenas Nasa en el Cauca, ante el riesgo al que está expuesta la identidad cultural y física de este pueblo con ocasión del conflicto armado en el país.

Al proteger los derechos fundamentales de cuatro resguardos indígenas en el Cauca, el alto tribunal conceptuó que no sólo el conflicto armado ha puesto en riesgo la supervivencia de esas comunidades, también el narcotráfico, la minería ilegal, y el otorgamiento de licencias ambientales sin consultas previas.

“La Sala proferirá un conjunto de órdenes concretas a efectos de, primero, facilitar la construcción y la adopción de las medidas de protección que acuerden el Estado y el Pueblo Nasa y, segundo, corregir problemas puntuales relacionados con las medidas que actualmente se están brindando”, señala la sentencia.

La Corte también le advirtió al gobierno que preserve los territorios indígenas pensando en el posconflicto.

“El Estado debe preservar el territorio. Para ello, deberá comenzar a evaluar en qué espacios se dará la participación de los pueblos indígenas, de cara a un eventual proceso de paz, y respetar el principio de distinción”, indica la sentencia.