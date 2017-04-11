Cormagdalena ratifica observaciones sobre instalación de colchacreto del Canal del Dique

En diálogo con La W, Paulino Galindo, asesor Técnico de Cormagdalena, ratificó las observaciones hechas por la secretaria de Infraestructura del Atlántico, Mercedes Muñoz, en la cual manifestaba que las obras en lo que tiene que ver con el proceso de instalación del colchacreto en el Canal del Dique no cumplen con las especificaciones técnicas del diseño.

Galindo manifestó que fueron convocados por el propio Fondo de Adaptación para hacer una visita del avance de las obras, y mediante una reunión privada tuvieron la oportunidad de hacer comentarios particulares, sobre la visión de Cormagdalena respecto a lo que se había construido, versus los diseños.

“Fueron unas recomendaciones porque encontramos a primera vista los elementos que no dejan tranquilidad respecto a la calidad del funcionamiento de la estructura. Y era en relación con la falta de traslape (que cada módulo de colchacreto quede remontada una sobre la otra), Igualmente encontrábamos que para la parte correspondiente a la obra construida bajo, el nivel de agua los taludes (la inclinación de las paredes del canal) no se habían perfilado completamente; no en todas partes, solamente en algunos sitios, y que por lo tanto este elemento ponía en peligro, o en riesgo la estabilidad de la misma obra y el funcionamiento”, declaró Galindo.

Aseguró que Cormagdalena no podría ni estaría en la capacidad de poner en duda la calidad del material. “Una cosa es el diseño, otra cosa es la construcción, y otras son las especificaciones que se adopten en el proceso de construcción, sobre estos dos últimos puntos es que llamamos la atención, porque muy seguramente no son problemas de diseño, si no de la propia implantación de las obras, se han tenido dificultades que no han permitido que se construyan de acuerdo con las especificaciones, y el diseño”, dijo.

Por último aseguró que Cormagdalena ha venido acompañando las obras. “Nos hemos reunido con el Fondo de Adaptación en relación con dos elementos adicionales que tenían que ver con el tema de la construcción de unos embarcaderos para que las poblaciones se comuniquen lado a lado, las recomendaciones nuestras fueron recibidas por el fondo, quién con sus consultores definirán si las adoptan o no, porque al fin y acabo es su responsabilidad”, puntualizó.