13 feb 2026 Actualizado 09:49

Córdoba: paro de transporte intermunicipal por aumento en tarifa de peajes

El exagerado aumento de uno de los peajes más concurridos en Córdoba generó inconformismo en el gremio de transportadores.

Buses en la Terminal de Transportes de Montería. Foto: Periodista/ Deibys Palomino.

Buses en la Terminal de Transportes de Montería. Foto: Periodista/ Deibys Palomino.

Caracol Radio

El exagerado aumento de uno de los peajes más concurridos en Córdoba, denominado Mata de Caña, generó inconformismo en el gremio de transportadores debido a que de $7.900 la tarifa de dicho peaje subió a $16.000.

Según el representante de la Asociación de Transportadores de Córdoba y Sucre, Gabriel Jiménez Lugo, la elevada tarifa nunca fue socializada y hoy la decisión afectará fuertemente a este sector que hace pocas horas paró cerca de cien buses que a diario cubren la ruta Montería-Lorica y viceversa.

El peaje está a cargo de la concesión Ruta del Mar, la cual aún no emite pronunciamiento alguno sobre el aumento en la tarifa del peaje que para vehículos particulares pasó de $7.300 a $10.800.

Para las 2:00 p.m. se tiene prevista una reunión en la Gobernación de Córdoba, para  analizar dichos aumentos.

