Córdoba: paro de transporte intermunicipal por aumento en tarifa de peajes

Buses en la Terminal de Transportes de Montería. Foto: Periodista/ Deibys Palomino.( Thot )

El exagerado aumento de uno de los peajes más concurridos en Córdoba, denominado Mata de Caña, generó inconformismo en el gremio de transportadores debido a que de $7.900 la tarifa de dicho peaje subió a $16.000.

Según el representante de la Asociación de Transportadores de Córdoba y Sucre, Gabriel Jiménez Lugo, la elevada tarifa nunca fue socializada y hoy la decisión afectará fuertemente a este sector que hace pocas horas paró cerca de cien buses que a diario cubren la ruta Montería-Lorica y viceversa.

El peaje está a cargo de la concesión Ruta del Mar, la cual aún no emite pronunciamiento alguno sobre el aumento en la tarifa del peaje que para vehículos particulares pasó de $7.300 a $10.800.

Para las 2:00 p.m. se tiene prevista una reunión en la Gobernación de Córdoba, para analizar dichos aumentos.