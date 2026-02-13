Córdoba: manifestaciones indígenas dejan 8 personas heridas

Según el comandante de la Policía en Córdoba, coronel Engelbert Grijalba, en el proceder de la Fuerza Pública se hizo necesaria la utilización de gases lacrimógenos para impedir la quema de dos vehículos de carga pesada en plena troncal de occidente.

Actualmente esa importante vía nacional está custodiada por 200 uniformados de la Policía. Está habilitado un solo carril, ante la concentración de más de 900 indígenas zenúes que apoyan el paro nacional agrario.