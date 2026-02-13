Hable con elPrograma

13 feb 2026 Actualizado 09:49

Córdoba: manifestaciones indígenas dejan 8 personas heridas

Los enfrentamientos se dieron con el Escuadrón Móvil Antidisturbios (Esmad) en la vía Chinú-Sincelejo. Entre los heridos hay una mujer en estado de embarazo.

Enfrentamientos. Foto: La W.

Enfrentamientos. Foto: La W.

Caracol Radio

Sincelejo

Según el comandante de la Policía en Córdoba, coronel Engelbert Grijalba, en el proceder de la Fuerza Pública se hizo necesaria la utilización de gases lacrimógenos para impedir la quema de dos vehículos de carga pesada en plena troncal de occidente.

Actualmente esa importante vía nacional está custodiada por 200 uniformados de la Policía. Está habilitado un solo carril, ante la concentración de más de 900 indígenas zenúes que apoyan el paro nacional agrario.

Noticias
