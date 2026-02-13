Córdoba: intensas lluvias tienen por las nubes productos de la canasta familiar

La unidad del producto aumentó en más del doble de su valor, de $200 pasó a $600, situación que también ha atribuido el alcalde de Moñitos, Álvaro Casseres, al pésimo estado de vías terciarias para sacar dicha producción y comercializarla.

Mientras, los comerciantes de las dos plazas de mercado de Montería se declararon víctimas de los fenómenos naturales, pues hace poco enfrentaron la sequía y ahora la ola invernal también los golpea, al punto de tener por las nubes los precios de los productos de la canasta familiar especialmente el plátano.