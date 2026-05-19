Córdoba: a Gallo habrían llegado más de 100 guerrilleros

Pese a los serios inconvenientes logísticos que actualmente presenta vereda Gallo en zona rural de Tierralta Córdoba, desde ya se han empezado a movilizar los primeros miembros de las Farc. El secretario del Interior y Participación Ciudadana de Córdoba, Juan José González, aseguró que al menos 130 guerrilleros ya están en el punto de concentración.

La vereda Gallo es una zona de difícil acceso a la cual solo se puede llegar vía fluvial, carece de infraestructura y de servicios básicos como salud y educación.

Después de dos meses de estar en una zona de preconcentración, los miembros de las Farc hoy deciden alojarse en Gallo, a pesar de los inconvenientes y también con las alertas de la cercanía de grupos armados que se autodenominan Autodefensas Gaitanistas de Colombia, los cuales han venido intimidando a las poblaciones del sur de Córdoba, que promueven talleres sobre la sustitución de cultivos ilícitos.

Según el reporte conocido por W Radio, entre los primeros acampantes se encuentran dos bebés de brazos, dos menores de 2 y 4 años y dos mujeres embarazadas.

Así mismo trascendió que a la zona veredal también han empezado a enviar las primeras maquinarias para adecuar el terreno donde permanecerá la población guerrillera durante seis meses.