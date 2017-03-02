Continúan las restricciones en el Puerto de Barranquilla, esta vez por sedimentación

El capitán del Puerto de Barranquilla, Germán Escolar, aseguró en diálogo con La W, que son dos las condiciones que hacen que el puerto se mantenga bajo restricción, la primera el frente frío que ha azotado el caribe colombiano por estos días, lo que ha llevado a las autoridades marítimas a tomar restricciones en cuanto a los bañistas, la pesca artesanal, y a las embarcaciones en cuanto a las operaciones de acceso y salida al puerto.

Y la segunda, los bancos de arena que se generan debido a que el nivel del río Magdalena baja en esta época del año, “se generan muchos sedimentos, en este momento tenemos un bajo de arena en toda Bocas de Ceniza que está afectando el canal, lo que nos conllevó, en una reunión de comité de seguridad náutico, a evaluar la condición, ese crecimiento de ese bajo, y restringir el calado de los buques que ingresan a Barranquilla.” Aseguró Escolar.

Esta situación afecta a las embarcaciones gran calado, ya que no pueden ingresar al puerto, “El calado debería estar en condiciones óptimas del puerto, en diez metros de calado, pero las condiciones son diferentes, tenemos un banco de arena que está afectando el canal, esta es la realidad del puerto en estos momentos.” Dijo.

También manifestó que en estos momentos las autoridades marítimas se encuentran haciendo valoraciones meteorológicas, y de batimetría para verificar si han mejorado las condiciones. “Apenas se tenga la batimetría se lleva a cabo un consejo de seguridad náutica, para verificarlo con todos los interesados y tomar la mejor decisión.”