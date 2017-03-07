Consejo de Estado da vía libre para poder nombrar a rector en propiedad en Uniatlántico

El Consejo de Estado suspendió la media cautelar que fue proferida en 2015 por el Tribunal Contencioso Administrativo del Departamento del Atlántico, en donde se vio frenado el proceso eleccionario del rector titular de la Universidad del Atlántico.

La medida cautelar se dio el 9 julio de 2015 justo cuando el Consejo Superior de Uniatlántico se disponía a elegir a un rector en propiedad, pero se encontró con dicha decisión del tribunal, producto de una demanda presentada por un profesor y una estudiante.

Este fallo fue apelado por la Universidad del Atlántico, por el representante de los egresados, y por el abogado y empresario Cesar Lorduy, este último en calidad de representante del sector productivo del departamento del Atlántico.

“El día de ayer el Consejo de Estado como consecuencia de estas apelaciones decidió que la demanda, no tenía ningún mérito para poder continuar, y en consecuencia revocó el fallo que se había impuesto de manera inicial, así como la medida cautelar. En consecuencia hoy la universidad se encuentra libre judicialmente hablando de poder elegir rector; que esperamos podamos hacer una vez que el fallo sea leído de manera detenida, y de manera confianzuda para que no podamos cometer ningún tipo de error.” Manifestó Lorduy a La W.

Aseguró que solamente se procederá una vez que el fallo sea notificado, y debidamente estudiado, “Hay que ver detenidamente el fallo, pero todo el proceso se suspendió, y hasta el momento en el que se suspendió, habían tres candidatos que son: Carlos Prasca, Salim Mattar y Rafael Castillo, hay que leer el fallo para ver si el proceso continua con esos tres candidatos o el proceso se abre a otros candidatos”, Puntualizó.