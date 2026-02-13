Congresistas del Atlántico exigen al gobernador Verano acciones inmediatas en el Dique

Nueve Congresistas del departamento del Atlántico enviaron una carta al gobernador Eduardo Verano de la Rosa pidiendo que se invierta cuanto antes en la adecuación de 300 metros del muro de contención del canal del Dique en el sur del departamento, que amenaza a miles de familias con repetir la tragedia de hace 6 años, cuando se inundaron y perdieron sus viviendas.

Para la congresista Inés López, el gobernador debe dejar de ser tan “facilista” y no endilgarle el problema en su totalidad al Fondo Adaptación, pues es una entidad del orden nacional que seguramente también tiene que atender situaciones similares en todo el país.

López invitó a la Gobernación del Atlántico a invertir los 4.200 millones que hacen falta para arreglar esos 300 metros de muro, y al tiempo aseguró que nada le cuesta hacerlo, ya que se le aprobó un presupuesto superior a los 10 billones de pesos en el plan de desarrollo.