Concejal de Manizales estaría presuntamente inhabilitado y podría perder su curul

En Manizales se suscitó una polémica por una presunta inhabilidad del concejal Ronald Fabián Bonilla Ricardo, por la firma de un contrato en el año 2015 con la secretaría de Servicios Administrativos de la alcaldía de Manizales.

El contrato tenía como objeto “organizar y desarrollar las jornadas complementarias para los hijos de los funcionarios de la administración municipal", tenía como plazo de ejecución ocho meses sin exceder el 15 de diciembre de 2015 y un valor de 10 millones de pesos.

Ante esto el concejal Ronald Bonilla destacó que nunca ha firmado contratos con la administración municipal, y que el contrato del que se habla se realizó con el club deportivo del colegio Mayor de Nuestra Señora cuyo presidente es el padre rector o quien él delegue para dicha función. El corporado anunció que no renunciará a la curul.

De darse una renuncia o destitución de Bonilla, quien sigue en la lista es Simón Ramírez, quien a la fecha no ha presentado una demanda en este caso, ya que es el concejal Ronald Bonilla quien debe tomar una decisión sobre su futuro político.

La presunta inhabilidad del concejal Ronald Bonilla se presenta porque la Lay 617 de 2000, en su artículo 40 de las inhabilidades de los concejales, dice: “… 3. Quien dentro del año anterior a la elección haya intervenido en la gestión de negocios ante entidades públicas del nivel municipal o distrital o en la celebración de contratos con entidades públicas de cualquier nivel en interés propio o de terceros, siempre que los contratos deban ejecutarse o cumplirse en el respectivo municipio o distrito. Así mismo, quien dentro del año anterior haya sido representante legal de entidades que administren tributos, tasas o contribuciones, o de las entidades que presten servicios públicos domiciliarios o de seguridad social en el régimen subsidiado en el respectivo municipio o distrito”.