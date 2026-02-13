Comerciantes del Cauca registran millonarias pérdidas económicas

Oriana Mendoza, presidente ejecutiva de la Cámara de Comercio del Cauca, denunció que el gremio de los comerciantes ya registra pérdidas económicas hasta de 100.000 millones de pesos, donde el sector más perjudicado es el de turismo.

La situación no podría ser peor, ya que por causa del bloqueo de la Vía Panamericana, los hoteleros de Popayán y el de los transportadores han registrado una disminución del 95% en sus ingresos.

Los hoteleros tienen detrimentos en su economía equivalentes a los 800 millones de pesos y más de 1.200 millones de pesos para el gremio de los transportadores, durante estos ocho días de bloqueo de la Vía Panamericana, la artería de la economía en Popayán y todo el departamento.

Mendoza, envió un mensaje al gobierno nacional y a las comunidades en protesta para que se pueda dar solución a este bloqueo, que también está afectando el funcionamiento de los centros asistenciales de la ciudad por la falta de medicamentos.