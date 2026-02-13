Centro Democrático propone declarar Estado de Conmoción Interior en Cúcuta

El concejal Juan Capacho, del partido Centro Democrático, le ha propuesto al alcalde César Rojas que se declare el Estado de Conmoción Interior para requerir de manera urgente el auxilio de las Fuerzas Armadas para garantizar la seguridad de la ciudad.

"No podemos permitir que sigan asesinando a los Cucuteños por robarles un celular o que se sigan presentando ataques de sicarios en pleno centro de la ciudad, necesitamos garantizar la tranquilidad de todos", dijo el concejal.

Las declaraciones de Capacho se dan luego del homicidio de tres hombres, hechos que ocurridos en la zona norte y centro de Cúcuta.

"Requerimos patrullajes en lugares de alteración, para que se creen corredores seguros y se desmantelen las ollas y el crimen organizado que nos azota", aseguró el concejal.

Con esta medida, se busca que el Ejército pueda salir a patrullar no solo la zona rural, sino también el centro y área metropolitana buscando el restablecimiento del orden público.