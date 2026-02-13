Hable con elPrograma

Selecciona tu emisora

13 feb 2026 Actualizado 09:48

PerfilDesconecta
Buscar noticias o podcast
6AM W6AM WPopayán

Caucanos reciben atención hospitalaria en Cali por bloqueo en la vía Panamericana

El cierre de la vía Panamericana ha impedido la atención médica de algunos pacientes en Popayán.

La Fuerza Aérea ha tenido que realizar el traslado de enfermos desde el Cauca hacia los centros médicos de la capital del Valle . Foto: Colprensa(Thot)

La Fuerza Aérea ha tenido que realizar el traslado de enfermos desde el Cauca hacia los centros médicos de la capital del Valle . Foto: Colprensa

Caracol Radio

Popayán

Razón por la cual, la Fuerza Aérea ha tenido que realizar el traslado de enfermos desde el Cauca hacia los centros médicos de la capital del Valle para recibir atención especializada.

“Este 7 de junio fue un vuelo especial para traer niños que tenían citas con los oncólogos, niños que tienen cáncer, entonces lo seguiremos manteniendo mientras el bloqueo persista”  señaló el Coronel Rafael Ordoñez Comandante del Comando Aéreo de combate número 7.

Según el Coronel, en total  20 personas llegaron a Cali entre ellos dos menores de edad con cáncer  que no habían podido recibir atención médica.

Diana Gómez, madre de uno de los menores enfermos dijo que el bloqueo le impedía llevar a su hijo a los tratamientos médicos recomendados por los especialistas,  tras no poder movilizarse por el bloqueo de la panamericana.     

De igual manera fueron transportadas toneladas de medicamentos esenciales hacía Popayán. Hambriento

Ahora en directo

ver programaciónver programas

Programas Recomendados

Síguenos en

 

Directo

  • Radio

  •  
Últimos programas

Estas escuchando

Noticias
Crónica 24/7

1x24: Radio Colombia

23/08/2024 - 01:38:13

Ir al podcast

Noticias en 3′

  •  
Noticias en 3′
Últimos programas

Otros episodios

Cualquier tiempo pasado fue anterior

Tu audio se ha acabado.
Te redirigiremos al directo.

5 "

Compartir