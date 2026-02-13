Caucanos reciben atención hospitalaria en Cali por bloqueo en la vía Panamericana

La Fuerza Aérea ha tenido que realizar el traslado de enfermos desde el Cauca hacia los centros médicos de la capital del Valle . Foto: Colprensa( Thot )

Razón por la cual, la Fuerza Aérea ha tenido que realizar el traslado de enfermos desde el Cauca hacia los centros médicos de la capital del Valle para recibir atención especializada.

“Este 7 de junio fue un vuelo especial para traer niños que tenían citas con los oncólogos, niños que tienen cáncer, entonces lo seguiremos manteniendo mientras el bloqueo persista” señaló el Coronel Rafael Ordoñez Comandante del Comando Aéreo de combate número 7.

Según el Coronel, en total 20 personas llegaron a Cali entre ellos dos menores de edad con cáncer que no habían podido recibir atención médica.

Diana Gómez, madre de uno de los menores enfermos dijo que el bloqueo le impedía llevar a su hijo a los tratamientos médicos recomendados por los especialistas, tras no poder movilizarse por el bloqueo de la panamericana.

De igual manera fueron transportadas toneladas de medicamentos esenciales hacía Popayán.