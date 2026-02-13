Cauca: familias desplazadas por combates volverán a sus viviendas

Bogotá es la ciudad de Colombia en donde más llegan los desplazados por la violencia del país/ Imagen de referencia. Foto: Colprensa.( Thot )

El personero de López de Micay, Hermes Caicedo, informó que una comisión humanitaria se desplazó hasta el corregimiento de San Isidro para verificar la situación de orden público luego que más de 100 personas salieran desplazadas por enfrentamientos entre la Fuerza Pública y las Farc.

Los organismos humanitarios lograron establecer que el Ejército ya salió del lugar, pero reiteraron que en la zona hay presencia permanente de la guerrilla de las Farc, que no ha ejecutado ataques en los últimos meses por el cese al fuego unilateral.

En ese sentido, el Personero explicó que la reciente confrontación se habría registrado por un operativo que la Fuerza Pública pretendía realizar en el sector, lo que obligó a 38 familias (108 personas) a abandonar sus viviendas y buscar refugio en el casco urbano de este municipio de la Costa Pacífico del Cauca.

Este jueves las autoridades se reunirán con los afectados, que permanecen en un albergue en el centro del poblado, para determinar una fecha en la que retornarían a sus lugares de origen, adoptando las medidas correspondientes.

La Personería Municipal también recolectó información que será enviada a la Unidad para las Víctimas con el fin de solicitar la asistencia necesaria.